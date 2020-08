Prima raccolta presso gli orti urbani di Mondoví

Tutti assegnati, a Mondoví, i trentasei orti urbani realizzati dal Comune nel terreno di via Petrarca, in zona “Passionisti”, dove gli appezzamenti -28 da sessanta metri quadrati e 8 da trenta - danno frutto.

La produzione degli ortaggi è in corso e, anche da parte dei conduttori, c’è soddisfazione per una prima annata che - nonostante le restrizioni e il fermo dei mesi scorsi dovuti all’emergenza da Covid-19 - sta dando ottimi risultati.

Attualmente gli orti sono tutti assegnati e la concessione, nel rispetto dei requisiti previsti, tra i quali la cura dell’appezzamento, è valida fino al 2024. È comunque possibile effettuare la domanda di assegnazione: in caso di rinuncia da parte del proprietario o revoca della concessione da parte del Comune, l’Ente procederà, infatti, ad una nuova assegnazione secondo la graduatoria stilata. Per ulteriori informazioni e domande è possibile contattare il Dipartimento Tecnico - Area Patrimonio del Comune di Mondoví al numero 0174559241.