21enne muore dopo aver assunto un cocktail di farmaci, tragedia a Savigliano

I Carabinieri della Compagnia di Savigliano, lo hanno trovato in un appartamento in città, parte di un progetto di servizi sociali per ragazzi in difficoltà, insieme a un 25enne, di origine marocchina ma residente da anni in italia. Quest’ultimo all’arrivo dei militari era cosciente, ma è stato comunque ricoverato in ospedale da dove poche ore dopo è stato dimesso.