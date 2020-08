Anziano in stato confusionale ritrovato dagli uomini della Polizia Locale di La Morra

Nella mattinata di oggi 11 agosto, grazie alla segnalazione di una cittadina, un anziano residente a Caselle che si era smarrito, è stato rintracciato dalla pattuglia della Polizia Locale in servizio sul territorio.

L’anziano, di 84 anni, era partito due giorni fa dalla sua residenza in auto, per recarsi a Lequio Tanaro, nei pressi di Benevagienna, dove possiede una cascina, dicendo alla moglie che andava a controllare che tutto fosse in ordine.

L'anziano è stato notato in Borgata Berri dalla cittadina lamorrese, che ha allertato la Polizia Locale. Al loro arrivo agli agenti, è subito apparso in stato confusionale.

Gli agenti, con la collaborazione dei Carabinieri della stazione di La Morra, sono riusciti a risalire ai suoi famigliari e l‘uomo è stato accompagnato all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno dal Servizio sanitario per gli accertamenti del caso.

“Controllare il territorio - commenta il Sindaco Marialuisa Ascheri - significa soprattutto salvaguardare i più deboli. Noto con soddisfazione che cresce la sinergia tra cittadini, Polizia Locale e Carabinieri con risultati positivi e rapidi interventi sul territorio”.

Una storia a lieto fine, almeno in parte, perché rimane il mistero di cosa abbia fatto e dove sia stato l'anziano signore in questi ultimi due giorni, dall’uscita di casa al suo ritrovamento, mentre stanno ancora procedendo le ricerche dell'auto con cui era partito da Caselle.