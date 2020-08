Violento scontro frontale in località San Vittore a Fossano: un ferito grave elitrasportato all'ospedale di Cuneo

Grave incidente con scontro frontale sulla provinciale 184 in località San Vittore di Fossano. Il sinistro tra due mezzi, un'auto e un furgoncino, che si sono scontrati, è avvenuto in via Falletto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto.

Un ferito grave, elitrasportato in ospedale di Cuneo in codice rosso, era alla guida di un'auto. Il conducente dell'altro mezzo, furgoncino, invece è rimasto illeso.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, insieme all’automedica e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Cuneo e di Fossano e la Polizia Locale.

Presente sul posto anche il sindaco di Fossano, Dario Tallone, che con una squadra di operai ha fatto chiudere provvisoriamente il traffico.

La provinciale è stata chiusa per le macchine in arrivo da Fossano, allo svincolo sulla tangenziale.