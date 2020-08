La visita immersiva "Infinitum" aperta durante la Mostra dell’Artigianato Artistico 2020 di Mondovì

Infinitum, la visita immersiva, prima ed unica nel suo genere in Piemonte, allestita presso La Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, lancia alcune iniziative speciali in occasione della Mostra dell’Artigianato Artistico 2020. (52^ edizione)



Gli orari di apertura della Chiesa della Missione saranno estesi e prolungati durante tutto l’arco della

giornata:



Giovedì 13/08/2020 dalle ore 17.30 alle ore 23.00

Venerdì 14/08/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 23.00

Sabato 15/08/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 23.00

Domenica 16/08/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 23.00

Lunedì 17/08/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00



Durante la mostra dell’artigianato artistico 2020 non sarà invece possibile usufruire del pacchetto INFINITUM + cena.



In occasione di questa iniziativa speciale per tutto il monregalese, i visitatori potranno accedere a prezzo ridotto presentando i coupon sconto all’interno del programma della Mostra dell’Artigianato, distribuito presso i punti informativi, e all’interno del programma di Circondata.



Per garantire la sicurezza dei visitatori, gli accessi ad Infinitum sono contingentati, é possibile accedere ogni 30 minuti a gruppi di massimo 20 persone mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Ai visitatori é richiesto di indossare guanti e mascherine per la protezione di tutti.



Per la sicurezza dei visitatori i dispositivi utilizzati per la visita sono opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo, con prodotti specifici e garantiti, per la massima tutela degli avventori. Le operatrici, allo stesso modo, sono chiamate ed indossare gli opportuni dispositivi di sicurezza e al controllo della contingentazione degli ingressi.



Per via della contingentazione degli ingressi, la prenotazione tramite mail è fortemente consigliata. Per la visita si può acquistare il ticket d’accesso direttamente presso la Chiesa della Missione.

Per le modalità di prenotazione e per tutte le informazioni relative alla visita, è possibile consultare il sito internet www.infinitumondovi.it o scrivere alla mail info@infinitumondovi.it

Infinitum é sempre disponibile su prenotazione anche durante gli altri giorni ed orari della settimana.