A Ceva il Mercatino di Ferragosto annullato, ma secondo la Minoranza si sarebbe potuto fare comunque

Abbiamo appreso la decisione ufficiale dell’annullamento del Mercatino di Ferragosto, come avevamo anticipato commentando le indiscrezioni, e le titubanze della maggioranza in Consiglio Comunale, riteniamo questa scelta un errore.

Molti mercatini dell’antiquariato, più grandi di quello tradizionale di Ceva, sono stati svolti e sono in programma. Avrebbe potuto essere una boccata d’ossigeno per il commercio cebano.

Con tutte le precauzioni che devono essere prese in questo periodo ed estendendolo, magari, al Borgo Sottano (zona della città troppo spesso dimenticata) si sarebbe potuto fare comunque. Non è nostra intenzione fare polemica con l’amministrazione, ma comunicare alla città quale sarebbe stata la nostra linea. Per concludere, nello scorso Consiglio Comunale, il Sindaco ed il Vicesindaco, ci hanno accusato di discutere troppo i problemi della città sui giornali, evidentemente ora che governano la città non vedono di buon occhio ciò che loro stessi facevano quando sedevano all’opposizione.