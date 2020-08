Ceva, la Minoranza sul Museo del Fungo: "Un traguardo importante per tutta la città"

Il gruppo di opposizione, Una Svolta per Ceva, ha appreso favorevolmente la notizia del primo passo compiuto per la realizzazione del Museo del Fungo, è un traguardo importante per il Gruppo Micologico e per tutta la Città. Come consiglieri comunali siamo disponibili a “fare squadra”, con l’amministrazione comunale e ci mettiamo a disposizione di tutto il Gruppo Micologico, e della Città, per condividere insieme questo percorso. Siamo consci che, se ben sfruttata, abbiamo davanti un’occasione di arricchimento e moltiplicazione della proposta culturale della città, che potrebbe avere ricadute positive sul territorio, sull’immagine della città e offrendo una destinazione più accattivante dal punto di vista culturale, ma anche turistico, aumentando il prestigio della Città. Saremo lieti di apportare il nostro contributo in Consiglio Comunale, coinvolgendo tutte le parti attive della città che sono sensibili all’argomento e provando a ragionare sulla città, passando per il Museo, anzi partendo da esso. Il Gruppo Micologico, nei tanti anni di attività, ha raccolto una mole di materiale invidiabile, rendendolo un’eccellenza regionale, ma anche nazionale ed europea, come si rende evidente ogni anno dalla partecipazione di micologi provenienti da tutta Europa, quindi merita da anni una “casa” dignitosa, lo attende Ceva da anni, che può fregiarsi del riconoscimento di capitale del fungo.