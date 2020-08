Saluzzo, online sul sito comunale i moduli per le agevolazioni del servizio mensa scolastica 2020/2021

Dal 10 agosto i cittadini residenti nel Comune di Saluzzo possono richiedere le agevolazioni relative alla mensa per il prossimo anno scolastico 2020/2021.

A partire dall’anno scolastico che sta per iniziare le domande si possono presentare esclusivamente in formato elettronico, compilando l’apposito modulo, da trasmettere, insieme ad una copia della carta di identità del genitore e all’attestazione ISEE relativa al 2020 inferiore a 22 mila euro, mediante email all’indirizzo servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it.

Gli alunni già iscritti al servizio mensa nell’anno scolastico precedente si intendono automaticamente iscritti per l’anno scolastico successivo, salvo espressa rinuncia scritta del genitore/tutore, da inviarsi all’Ufficio Servizi scolastici, qualora non vi siano debiti nei confronti dell’ente. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Chi volesse ricevere ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio Servizi scolastici al numero telefonico 0175.211396 oppure mediante email all’indirizzo servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it.