Fossano al fianco del calcio femminile

Anche il Comune di Fossano ha voluto essere vicino al Fossano Calcio Women in occasione dell'Open Day di sabato 8 agosto.

L'Assessore con delega alle Pari Opportunità Ivana Tolardo ha dato inizio allo stage per giovani nate dal 2004 al 2012 che si è tenuto presso lo stadio A. Pochissimo: «Questa società rappresenta una solida ed importante realtà per la città, in soli tre anni Eva Callipo e i suoi collabori sono riusciti a formare una squadra di alto livello tecnico. Pensiamo che sia giocatrici che staff tecnico giungono da diverse parti del nord Italia, come Amministrazione siamo certi che la Fossano Calcio Woman possa continuare a portare alto il nome della nostra città».