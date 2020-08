Dalla Germania a Bra, per narrare il modello di Bra Cittàslow

Dalla Germania a Bra, per conoscere e narrare il modello di Bra Cittàslow. Ieri (10 agosto 2020) due giornaliste della neonata rivista tedesca “Stille”, hanno incontrato in Municipio il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il vice sindaco con delega al Turismo Biagio Conterno, per un’intervista sulla città e sulle sue caratteristiche.

Le giornaliste - specializzate sui temi della sostenibilità e del turismo, provenienti da Tubinga (capitale di distretto governativo nella regione della Svevia) e accompagnate nel viaggio in Italia da un fotografo - trascorreranno due giorni in città, per poi dirigersi verso la Lombardia. Il servizio su Bra sarà pubblicato a dicembre, nel primo numero in edicola della rivista tedesca