Alba: modifiche temporanee alla viabilità per lavori in corso e per il passaggio della corsa ciclistica "104° Gran Piemonte"

Ad Alba alcune modifiche temporanee alla viabilità per lavori in corso e per la corsa ciclistica "104° Gran Piemonte".

Per i lavori sulla rete dell’acquedotto è istituito il divieto di transito veicolare in via Pietro Ferrero, nel tratto compreso tra corso Piave e corso Europa, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 13 agosto alle ore 18.00 di venerdì 14 agosto 2020.

Mentre per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica, mercoledì 12 agosto 2020 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di marcia, dalle ore 13.00 sino alla conclusione del transito della corsa (prevista per le ore 18.30 circa) nelle seguenti vie: viale Cherasca, piazza Mons. Grassi, corso M. Coppino, via Don Alberione, piazza M. Ferrero, corso Italia, corso Langhe, corso Enotria.È inoltre istituita la sospensione della circolazione veicolare su tutto il percorso di gara dalle ore 15.00 sino alla conclusione del transito della corsa (prevista per le ore 18.30 circa) per il tratto strada provinciale n. 236, in località frazione Gallo, insistente nel Comune di Alba.