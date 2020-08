Dalle 8 alle 16 di domani, mercoledì 12 agosto, divieto di transito e di sosta in corso Vittorio Emanuele II all'altezza tra via P.C. Boggio (esclusa) e via Dante Livio Bianco (esclusa), dove sarà realizzato l’attraversamento ciclopedonale rialzato.

L'intervento rientra nell'ambito lavori comunali per la realizzazione del collegamento dei due tratti di pista ciclabile in di Via Bodina e di Corso Brunet.