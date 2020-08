Granda Volley Academy e Villanova Volley Ball: al via il progetto network, a settembre il primo Campus

Dopo l’accordo con la società imperiese Nuova San Camillo, attivato nell’estate 2019, il progetto Granda Volley Network si allarga: siglato nei giorni scorsi l’accordo tra Granda Volley Academy e Villanova Volley Ball. Il capoluogo della Granda, dopo aver ampliato gli orizzonti sconfinando in terra ligure, pone solide basi nel Monregalese grazie all’intesa raggiunta tra i dirigenti dei rispettivi club.

Tre i principali obiettivi del network: sostenibilità economica, attività di formazione e crescita del modello organizzativo. Una rete in cui condividere e trovare nuovi stimoli, sfruttando al meglio le reciproche potenzialità ed attivando iniziative di marketing con una più ampia base di tesserati.

«Parte da Villanova Mondovì la nostra idea di network – dichiara Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy – con l’intento di offrire e condividere. C’è grande interesse verso il nostro modello di sviluppo, basato sul confronto reciproco. Siamo fermamente convinti che la Serie A1 debba essere lo stimolo principale, affiancato da numerose attività collaterali che portino il maggior numero possibile di ragazze ad avvicinarsi con passione alla pallavolo. Ci sono ampi margini di crescita, insieme li sfrutteremo».

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa partnership prestigiosa – afferma Fabrizio Prato, presidente Villanova Volley Ball – nell’ottica di fornire a tutti i nostri atleti nuovi interessanti stimoli. In un network ci si sente meno soli: l’unità ci renderà più forti e pronti ai cambiamenti. Abbiamo già condiviso una parte del percorso ed il Campus di settembre andrà proprio nella direzione di favorire interscambi tra allenatori e staff».

La stagione agonistica 2020/2021 partirà infatti con una grande novità: dal 1° al 3 settembre (Under 12, 13, 14 e 15) e dal 4 al 6 settembre (Under 17, Prima Divisione, Serie D e Serie B2), le due società propongono alle atlete tre giorni di divertimento, socializzazione e preparazione fisico-atletica. Ospiti dell’Albergo Commercio, in frazione Norea di Roccaforte Mondovì, immerse nel verde della montagna, le ragazze svolgeranno allenamenti tecnici, tattici e fisici sotto la direzione tecnica di Liano Petrelli e Gian Luca Ravotti. Per info e iscrizioni: academy@cuneograndavolley.it; Gian Luca Ravotti 338 3932477;