A più di un mese dalla scomparsa, riprese le ricerche di Piero Grisotti: potrebbe aver chiesto un passaggio in auto

La locandina per le ricerche di Piero Grisotti " Beppe"

Sono riprese a tappeto le ricerche di Piero Grisotti, "Beppe" saluzzese, scomparso nel nulla un mese e sei giorni fa a Costola, in località Lissa di Sotto, una piccola frazione di Varese Ligure ( La Spezia).

Si era allontanato dall’abitazione del figlio mercoledì 8 luglio intorno alle 16) dove si era recato con la moglie Enza per trascorre qualche giorno di vacanza. Da allora nessuna notizia, nessun avvistamento, nonostante del caso si siano interessati i giornali italiani e la trasmissione Chi lo ha visto.

Nella ricerca sono impegnate le Forze dell'ordine, i Carabinieri, Vigli del fuoco e squadre specializzate nelle ricerche, le Unità cinofile dei Vigili, un cane specializzato nel ritrovamento di persone giunto con il suo istruttore da Bologna.

Piero Grisotti, pensionato Fiat Aviazione, 82 anni, che soffre di perdita di memoria e disorientamento, confondendo a volte luoghi e persone, non aveva con sé denaro né documenti.

Le zone circostanti sono state perlustrate senza esiti, racconta il figlio Giovanni. L’ipotesi è che possa aver chiesto un passaggio per Saluzzo, suo riferimento mentale. Per i cani impegnati nel ritrovamento, le tracce infatti conducono in prossimità della strada.

Parallelamente alle ricerche è attiva una mobilitazione sui social network che fa capo alla pagina Facebook "Ritroviamo Piero Grisotti 'Beppe'" dove sono stati rinnovati gli appelli a ricerche e contatti per le opportune segnalazioni.

Si continua a cercare nei centri di accoglienza di Liguria e provincie limitrofe, dove trovano aiuto i senzatetto e bisognosi, afferma il figlio, specialmente in queste città: Pisa, Livorno, Genova, La Spezia, Savona, Parma, Torino, Milano, dove potrebbe essersi diretto chiedendo un passaggio.

Sarebbe importante sapere se associazioni di volontariato hanno in elenco il nome di Piero Grisotti "Beppe" o se è stato avvistato in qualche centro.

Al momento della scomparsa indossava una tuta blu scuro e scarpe da ginnastica. Chi lo vede è pregato di mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine, avvertire il 112 o il numero 393/7058685.