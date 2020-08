Rifreddo: completata la ciclabile dal centro paese al monastero di Santa Maria della Stella

E’ finalmente stato completato il percorso della bella pista ciclabile che dal centro di Rifreddo, passando per l’antico monastero di Santa Maria della Stella va verso il vicino comune di Revello.

Più in dettaglio gli operai dell’impresa Costrade hanno montato le barriere protettive lungo la discesa che porta al Rio freddo. Un intervento necessario per mettere in sicurezza una delle zone più belle del percorso ciclabile che si inserisce nel più generale progetto di collegamento con centro cittadino e riqualificazione di piazza Garibaldi.

“Dopo mille problemi - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - la ciclabile verso Revello è a posto in tutte le sue parti. Negli scorsi giorni ho voluto personalmente provare il percorso con una delle e-bike che abbiamo avuto partecipando ad un concorso nazionale in tema di mobilità alternativa e devo dire che lo stesso mi piace molto. Per aumentare la fruibilità dello stesso a breve collocheremo anche un tavolo e delle panchine vicino al ponte sul Rio freddo in modo che chi transita da quelle parti abbia un area di sosta e la stessa cosa faremo in piazza Garibaldi appena sarà concluso il restyling in corso creando così un’area sosta per ciclisti anche in centro al nostro bel paese”.