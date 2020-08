104° Gran Piemonte: taglia il traguardo George Bennett

A tagliare il traguardo del 104° GranPiemonte George Bennett (Team Jumbo-Visma Cycling). ll corridore neozelandese George Bennett ha vinto così la gara ciclistica presented by EOLO, da Santo Stefano Belbo a Barolo, di 187 chilometri.

Dietro di lui a distanza solo di qualche metro, Diego Ulissi, che si aggiudica il secondo posto. Sconfitto Mathieu Van der Poel, favorito della gara, che si piazza al terzo posto.

"Questa è una vittoria veramente importante per me - ha dichiarato il vincitore George Bennett -. Ho solo due corse quest'anno in cui poter giocare le mie carte, oggi e Il Lombardia di sabato. È fantastico vincere qui. Avevo paura che il percorso non fosse abbastanza duro ma i miei compagni hanno fatto un lavoro eccezionale e io ho attaccato al momento giusto, quando stava iniziando a piovere. Sono super felice."