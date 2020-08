Auto finisce fuori strada a Castelmagno, drammatico il bilancio: 5 morti e 2 feriti gravi, tutti giovanissimi

Un incidente terribile quello avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi 12 agosto in Valle Grana, nel comune di Castelmagno, sulla strada che porta al monte Crocette in prossimità del rifugio Maraman.

Un solo veicolo coinvolto, un Defender, con 9 persone a bordo stando alle prime informazioni pervenute. Il mezzo è finito fuori strada per circa 200 metri, cappottandosi più volte e sbalzando fuori dal mezzo tutti gli occupanti.

Drammatico il bilancio: 5 morti, tutti giovanissimi, e 4 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Deceduto il 24enne alla guida. Gli altri morti avrebbero, stando alle prime informazioni, tra gli 11 e i 16 anni. Sarebbero tutti della provincia di Cuneo.

I due feriti meno gravi sono stati trasportati in codice verde in ambulanza all'ospedale di Cuneo, dove è stato trasportato anche il caso più grave in codice rosso

Trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al Cto di Torino il secondo ferito grave he ha riportato un trauma spinale.

Massiccio l'intervento dei soccorsi, durati diverse ore. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di prima partenza di Cuneo con tre mezzi e quelli di Busca con due mezzi, il soccorso alpino, quattro autoambulanza, l'elisoccorso in arrivo da Torino e atterrato a Caraglio, i Carabinieri e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Seguiranno aggiornamenti.