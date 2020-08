Ci sarà un’unica camera ardente per i quattro minorenni vittime dell’incidente di Castelmagno

Sarà un’unica camera ardente quella per le quattro giovani vittime dell’incidente di Castelmagno. Stando alle informazioni fornite dagli inquirenti dovrebbe essere infatti arrivato in serata il nullaosta della Procura. Nel caso la camera ardente sarà in Sala San Giovanni a Cuneo. Per il conducente del mezzo, Marco Appendino, 24 anni, anch’egli vittima dell’incidente è stata invece predisposta l’autopsia.

Se si avrà il nullaosta dal pm Alberto Braghin, si potranno svolgere i funerali venerdì 14 agosto.