I Vigili del Fuoco del comando di Asti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri a Santo Stefano Belbo per un incendio che ha coinvolto un deposito attrezzi.

In località Santa Libera, infatti, le fiamme hanno interessato attrezzature e fusti di liquidi infiammabili.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari di Canelli. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per persone.

Sono in corso indagini per fare luce sulle cause del rogo