Tragedia di Castelmagno: sul luogo del drammatico incidente in cui sono morti cinque giovani amici (VIDEO)

“Li conoscevo sì, Nicolò ed Elia” con commozione un malgaro che abita a poca distanza dal luogo dell’incidete a Castelmagno ricorda i due fratelli Martini che sono morti dopo lo schianto.

“Il papà è uno storico malgaro di queste zone” “Qui non è mai successo niente di così grave”.

Anche il gestore del rifugio Maraman, ai piedi della zona in cui si è verificato lo schianto, resterà chiuso in segno di lutto per questi ragazzi che conosceva bene perché appunto lo zio e il papà sono storici malgari di Castelmagno. Uno dei due ragazzi aveva festeggiato domenica i 17 anni proprio al rifugio.

Nel frattempo arriva la conferma che sono state dimesse le due ragazze ricoverate all'ospedale di Cuneo.