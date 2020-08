A Cuneo sabato 29 e domenica 30 agosto arriva il "Cunicoli Festival"

Quest’estate Cuneo darà spazio all’intrattenimento con Cunicoli, un evento di musica e spettacoli organizzato dalla Consulta giovanile, con il contributo del Comune, la gestione di WeCuneo e Confcommercio e la collaborazione di Open Baladin e Birrovia.

L’evento avrà luogo in contemporanea in due spazi, piazza Foro Boario e l’ex stazione Gesso, sabato 29 e domenica 30 agosto, entrambe le sere dalle ore 21.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti (ma sono possibili le donazioni libere) e vi si potrà assistere nei dehor dei due locali, ampliati per l’occasione.

A calcare i palchi saranno, sabato 29, la Compagnia del Melarancio (Birrovia) e il Circo Zoè (Open Baladin), mentre domenica 30 toccherà all’Orchestra del Sanrito (Open Baladin) e ai Fratellislip (Birrovia).

L’iniziativa sarà una grande occasione per ritornare a partecipare a eventi di intrattenimento e per far ripartire la cultura dal vivo, il tutto nel rispetto delle norme per la prevenzione dei contagi da Covid-19.

Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito www.cunicoli.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/cunicolifestival.