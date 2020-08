I Controvento ritornano in concerto a Santa Vittoria d’Alba, frazione Cinzano

Chi l’ha detto che l’estate 2020 dev’essere per forza sottotono? Una buona notizia per gli appassionati di musica è il ritorno sulle scene dei Controvento.

La Tribute Band dei Nomadi sarà protagonista di un concerto da non perdere con un repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare.

L’evento in calendario sabato 22 agosto, alle ore 22, si terrà presso il Cin Cin Bar a Santa Vittoria d’Alba, frazione Cinzano, per una piacevole serata in musica connotata da allegria e svago, secondo le normative anti-Covid.