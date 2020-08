Irene Grandi a spasso per Limone Piemonte prima dell'attesissimo concerto di stasera

Irene Grandi è a Limone Piemonte assieme a Ivan Chiarlo, in attesa del live di stasera 12 agosto. L'evento è stato organizzato da Anima Festival, di cui Ivan e la sorella Natascia sono direttori artistici, in collaborazione con il Comune e grazie al sostegno della Fondazione CRT.

In piazza Boccaccio dalle 21.30 un grande concerto con una delle regine del rock italiano. Un eveto gratuito su prenotazione sold out in pochissime ore.