Occit'Amo Festival vicino alle famiglie colpite dalla tragedia in val Grana: sospese tutte le attività

Un silenzio inedito avvolge la strada che porta in Val Grana. Qui le giornate a ridosso di Ferragosto sono musica, festa, voglia di ballare e di stare insieme. Oggi no. Nella notte un incidente d’auto ha spazzato via cinque giovani vite, quattro lottano in ospedale. La musica non si può accendere, nessuno degli artisti che da sempre popolano l’agosto in quota se la sente di salire sul palco.