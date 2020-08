AIDO, donazione di organi: un gesto d'amore "faciele e veloce"

La situazione legata all'emergenza sanitaria ha portato l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule a percorrere nuove strade per dare informazione e cultura al "dono".

Nel caso specifico in Granda è da tempo attivo il contatto aidoprovincialecuneo@hotmail.com e se è vero che in tanti hanno raccolto positivamente questa opportunità "fast and easy" è altresì vero che 8400 sono ancora i malati in lista d'attesa per un trapianto.