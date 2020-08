Fossano: dal distretto Rotary 2032 la donazione per l'estate ragazzi comunale

Continua la sinergia tra il Comune di Fossano e le diverse associazioni e realtà del territorio; dopo il Gruppo Egea e CRF anche il Distretto Rotary 2032 dona al Comune una somma di denaro a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi Comunale.

«Ringrazio, anche a nome della Comunità Fossanese, l'Ing. Carlo Zoni, presidente RC Savigliano, il Governatore del Distretto Rotariano 2032 Dott.ssa Ines Guattelli e tutti gli associati per la donazione al Comune di Fossano a copertura parziale delle spese sostenute dalla nostra amministrazione per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi Comunale. La mia Giunta, in particolare gli assessori Tolardo e Rattalino, ha lavorato molto per riuscire a dare un servizio completo malgrado il periodo e devo dire che i risultati sono ottimi. Tutto questo ha portato però un notevole aumento dei costi a carico del Comune e quindi i contributi da privati e associazioni assumono una rilevanza maggiore e sono una boccata d'ossigeno per le casse comunali" il commento del primo cittadino fossanese Dario Tallone.