Cuneo Volley e l'incidente in valle Grana: "La gente come noi non molla mai. Che il motto di Cuneo sia la forza di tutti"

Due dei coinvolti nel tragico incidente avvenuto nella notte di oggi (mercoledì 12 agosto) in alta Valle Grana sono parte della famiglia Cuneo Volley - che si unisce, tutto il club ma nello specifico il settore giovanile, al cordoglio - : Samuele Gribaudo, una delle vittime, e il cugino Danilo attualmente in prestito al Savigliano (ferito, e per cui la speranza resta ancora viva).