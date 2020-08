Agricoltura, Centinaio-Bergesio (Lega): "Angurie a 1 cents, ennesima prova dell'incapacità di Bellanova"

“Un altro episodio che grava sul made in Italy ortofrutticolo, un'altra prova di incapacità del governo e del ministro Bellanova" con queste parole i senatori nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, commentano l'allarme lanciato da Coldiretti sulle angurie arrivate sui banchi dell'ortofrutta fino al prezzo stracciato di un centesimo al chilo: “Un'offesa per gli agricoltori italiani che vedono meno di un terzo dei prezzi di vendita al consumo dell’ortrofrutta entrare nelle loro tasche" spiegano i senatori.

“Il governo resta in silenzio di fronte mentre vengono sviliti i sacrifici di moltissimi di agricoltori italiani. Quello che serve" propongono i senatori Lega "è un sostegno diretto ai produttori e al prezzo di vendita. Le nostre proposte sono sul tavolo, il governo apra gli occhi. Non è accettabile che gli italiani che lavorano la terra per garantire un cibo sano vedano questa fatica ripagata al costo di un centesimo”.