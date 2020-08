Il cordoglio del Consorzio Socio Assistenziale del cuneese per la tragedia di Castelmagno

In questo momento di grande dolore per tutta la comunità, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese desidera esprimere la vicinanza degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori alle famiglie dei ragazzi coinvolti nell’incidente occorso a Castelmagno nella notte del 12 agosto.

Un pensiero particolare alla famiglia Gribaudo per la perdita dell’amato Samuele, in special modo alla mamma Sara Marchisio, preziosa dipendente del Consorzio, sempre in ascolto e attenta alle necessità dei colleghi e dell’Ente.