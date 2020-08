Centro Marguareis: al via il bando di gara per l'affidamento

"Un punto strategico della Valle Pesio, oltre che un riferimento storico per lo sci di fondo e il biathlon. Tuttavia, come amministrazione, intendiamo puntare in modo particolare anche sull’estate. Il cambiamento climatico e gli inverni sempre più miti non possono essere interpretati semplicemente come un limite, ma come uno stimolo per un’offerta nuova e competitiva che possa abbracciare tutto il resto dell’anno. In collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime chiederemo di implementare i servizi outdoor proprio in questa direzione, unendo sport, natura e divertimento sia per chi risiede in Valle Pesio, sia per i turisti".