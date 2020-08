Nocciole: c’è ottimismo nei corileti cuneesi per qualità e quantità del prodotto

In provincia di Cuneo sta per entrare nel vivo la campagna di raccolta delle nocciole che, a differenza di quanto avvenuto nelle ultime annate, si prospetta più soddisfacente per i corilicoltori. Secondo quanto osservato fino ad ora negli oltre 15mila ettari cuneesi condotti a noccioleti e in base ai dati raccolti, infatti, la produzione quest’anno dovrebbe attestarsi su un quantitativo decisamente più elevato rispetto a quello dello scorso anno, con un raccolto la cui entità dovrebbe superare i 250 mila quintali in tutto il Piemonte. Buoni anche, allo stato attuale, gli indicatori relativi alla qualità, alla pezzatura e all’appetibilità del prodotto sul mercato.

“Stiamo per entrare nel clou di una stagione che, finalmente, dovrebbe regalare soddisfazioni ai nostri corilicoltori – commenta Aldo Gavuzzo, presidente sezione Frutta in Guscio di Confagricoltura Cuneo – . Dopo la scarsa produzione dello scorso anno i magazzini sono vuoti e c’è una grande richiesta di nocciole che la considerevole produzione di quest’anno sarà in grado di soddisfare, se i diversi fattori proseguiranno per la giusta direzione intrapresa. Fortunatamente non sono stati riscontrati problemi di particolare entità durante la fase di maturazione e l’impatto della cimice asiatica, che tanti danni ha causato nelle ultime stagioni, quest’anno è stato decisamente più contenuto, probabilmente anche grazie al freddo del mese di maggio che ha eliminato parecchi esemplari adulti prima che questi riuscissero a deporre le uova. Insomma, in attesa che i provvedimenti di contenimento con il rilascio dell’insetto antagonista da poco adottati inizino a dare i loro frutti, a limitare i danni della cimice asiatica quest’anno ci ha pensato la natura”.