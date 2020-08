Saluzzese e Saviglianese le zone più colpite dal maltempo che ieri si è abbattuto vioentissimo, provocando ingenti danni per almeno un centinaio di aziende della zona.

Tra queste l'officina ROSATELLO SRL di Lagnasco, in via Saluzzo. Le immagini del capannone, dentro e fuori, rendono più di qualunque parola.

Danni per migliaia e migliaia di euro. Per questa azienda e per molte altre, colpite dalla furia del meteo di questa pazza estate.