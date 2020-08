Violento temporale a Verzuolo: il comune convoca la commissione agricoltura

Importanti danni si registrano a Verzuolo dopo il violento temporale di ieri, mercoledì 12 agosto, che ha scatenato sulla cittadina un’ingente quantità di acqua accompagnata da grandine e violente trombe d’aria. Crollato un tratto del muro di proprietà Burgo in via Papó, danneggiata una parte del tetto dei condomini ATC di via alle Cascine dove è stato anche sradicato un albero nel giardino. Fusti sono caduti anche in via Lagnasco e in via Roma, sulle sponde della ferrovia proprietaria degli alberi stessi.

Nelle scorse ore il Sindaco ha scritto una missiva a Rfi per informare dell’accaduto e chiedere il taglio degli altri alberi presenti. «È la seconda volta che si verifica una caduta di alberi in quella zona - commenta il Sindaco Panero - . Vogliamo scongiurare incidenti anche potenzialmente mortali ai nostri cittadini».



Un’altra lettera ha informato l’ATC dei danni a tetto e giardino. L’Assessore all’Agricoltura Mattia Quaglia convocherà la Commissione Agricoltura per raccogliere le segnalazioni del comparto e chiedere alla Regione indennizzi mirati.