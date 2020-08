Click sulla Psicologia: "La vacanza non è un luogo, ma uno stato d'animo"

In questo periodo ci si sente un po' come a dicembre, verso la fine dell'anno: si hanno poche energie, si ha bisogno di staccare un po la spine e pensare un po più a sè stessi.

Capita però anche che le vacanze possano essere stressanti, con ritmi diversi da sentire e da sintonizzare. Parlo spesso con i miei pazienti della necessità di prendere i propri spazi, i propri ritmi e avere cura di se stessi.

Quest'anno, un'anno in cui molti non andranno fisicamente in vacanza, per più motivi, ho pensato di lasciarvi qualche spunto di riflessione da utilizzare per passare del buon tempo, tempo di qualità, con voi stessi e-o in compagnia. Attenzione però alle incomprensioni con il partner, alle discussioni con i figli, allo stress accumulato e agli errori nell’organizzazione che possono trasformare le tanto attese ferie in un incubo.

prima di tutto, provate a godervi libertà mentale: staccate il cellulare, non guardate la mail, posate l'orologio. Il tempo può rallentare un po' e potete concedervi la tanto salutare libertà mentale da scadenze, orari, lavori, impegni, ecc

Che stiate a casa, o che vi muoviate, fate foto: ma non solo per condividerle sui social, stampate momenti speciali per non dimenticare i momenti belli che avete trascorso.

Spesso il tempo della vacanza è poco e ci possono essere imprevisti che rischiano di far saltare i piani: non rimuginate, non rimanete fermi, cambiate, riorganizzate. Il tempo è prezioso e deve essere usato al meglio!

Ovunque voi andiate, non portatevi dietro il peso delle aspettative e dei tanti pesi dell'anno.

Sfruttate i benefici della natura: mare, montagna, collina, parco, giardino di casa. Vivere l’estate per ritrovare il contatto perso con la natura è la miglior idea che si possa avere. Fermarsi a trovare il tempo per guardare l’alba o il tramonto, aspettare che cali la notte sulla spiaggia o semplicemente passeggiare nella foresta, ascoltare la natura per entrare più in contatto con voi stessi.

In vacanza possono verificarsi momenti di consapevolezza: la creatività, l’interpretazione differente di cose che si sono sempre pensate e viste in un certo modo sono una conseguenza della mente che è più libera. Le ferie aiutano a focalizzare in maniera diversa delle situazioni e a produrre delle strategie di comportamento o delle linee di pensiero e ideologiche differenti, quindi ascoltatevi!