Intervento in centro a Cuneo, ieri 12 agosto, per gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in controlli del territorio anche con l'ausilio delle unità cinofile.

Durante i controlli è stato fermato un giovane di 26 anni, trovato in possesso di 13 involucri di marijuana, per un totale di 30 grammi, pronti ad essere spacciati.

L'uomo, italiano di origini africane, è stato denunciato a piede libero.