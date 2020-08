Cerca di coprire il volto e abbandona arnesi da scasso: intervento della Polizia a Cuneo, denunciato un 45enne

Nel pomeriggio di ieri, in corso Francia a Cuneo, alcuni uomini della Digos hanno notato un uomo che usciva da un cortile con fare sospetto. Aveva il volto coperto dalla mascherina e in testa un cappello con visiera.

Gli agenti hanno richiesto l'intervento della Mobile, arrivata poco dopo sul posto. Nel frattempo un uomo residente in zona riferiva che aveva visto il sospetto abbandonare qualcosa nei pressi della sala giochi Montreal. Qualcosa che si è poi rivalto essere un grosso cacciavite, utile per forzare le porte, e una taglierina. In tasca, tra l'altro, aveva dei guanti in lattice.

L'uomo, un marocchino di 45 anni, è stato portato in Questur, dove è stato fotosegnalato e denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e atti all'offesa.