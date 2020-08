La "tromba d'aria" non risparmia la Trucco Tessile a Savigliano (FOTO)

Il violento temporale che si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio nella zona del saluzzese, saviglianese e fossanese non ha risparmiato l’azienda Trucco Tessile, in via Torino.

Diversi i capannoni scoperchiati dalla forza del vento, le cui lamiere sono finite per strada e su tetti di case vicine.

Sul posto sono intervenuti con l’impiego dell'autoscala i Vigili del Fuoco Volontari di Savigliano che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza.

A Savigliano sono stati chiamati per alcune tegole pericolanti in piazza del popolo e in zona Suniglia, in strada Collarelle dove sono stati abbattuti alcuni pali della luce. Abbattuti anche due tigli di fronte all'ingresso del cimitero cittadino e poi diversi alberi nei parchi giochi bimbi.

Ieri sera tra gli altri interventi della partenza saviglianese anche Ruffia, Lagnasco e Scarnafigi.