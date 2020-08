A Fossano domenica 30 agosto torna la Camminata del Sorriso

Domenica 30 agosto a Fossano torna la Camminata del Sorriso non competitiva a scopo benefico a favore del Centro Equitazione Disabili.



Programma



Ore 10.00: ritrovo presso il cortile del Centro Equitazione Disabili.

Ore 10.15: Messa del Sorriso nel cortile del Centro celebrata dal Reverendo Del Santo Don Giampaolo.

Ore 11.00: partenza della Cammina e Sorridi.

Ore 11.45: Sosta e visita alla sede della Protezione Civile.

Ore 13.00: arrivo al Centro Equitazione Disabili

Ore 13.15: Sorrisi a Tavola, originale pausa gastronomica.

Ore 15.30: Sorrisi & Sorrisi per condividere un pomeriggio diverso.



I "Sorrisi" sono in distribuzione a 1 euro presso la Legatoria Il Milione, La Casa di Anna, Spaccio degli Occhiali, Profumi e Segreti, Giaccardi Casalinghi, Bar Castello, Il Risuolificio, Pappatacho's Bluesbar c/o ASD Autonomi Fossano.



Info: Società Cooperativa SERENA - Cooperativa Sociale ONLUS

Fossano, via della Cartiera 50 - Tel. 335 532 1157 - 338 595 1318

E-mail: ipposerena@alice.it - ipposerena50@gmail.com