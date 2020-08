A Mondovì in scena l'artigianato artistico: inaugurata la 52esima Mostra, all'insegna della tenacia e del coraggio

Il salotto barocco del quartiere ‘alto’ del capoluogo del Monregalese ha visto oggi l'inaugurazione della 52esima edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico, che durerà fino al prossimo 17 agosto.

Un'edizione figlia del coraggio e della tenacia, organizzata come sempre dall'associazione La Funicolare di Mondovì con l'amministrazione. E proprio questo la renderà speciale, come ha evidenziato il primo cittadino Paolo Adriano.

Queste le sue parole.

Tanto l'entusiasmo di Mattia Germone, presidente de "La Funicolare", anima organizzatrice di un evento amatissimo dai monregalesi ma non solo, capace di attirare turisti anche da fuori regione, proprio per l'alta qualità espressa dai suoi espositori.

Distanti ma uniti, in un'edizione nuova, con tante collaborazioni. Presenti molte autorità, oggi, al taglio del nastro dell'edizione numero 52: dal senatore Marco Perosino al consiglire regionale Paolo Bongioanni al presidente dell'Atl Mauro Bernardi, passando per i rappresentanti delle categorie - Confartigianato in particolare - e delle Fondazioni CRC e CRT, che hanno sostenuto l'evento.

Fino al 17 agosto, in sicurezza, Mondovì diventerà la capitale dell'artigianato. Un invito da parte degli organizzatori: "Ascoltate quello che hanno da raccontarvi gli artisti che espongono, ne vale la pena".