Confermata la Fiera di San Chiaffredo a Saluzzo, nonostante il Covid: sarà l'unica a livello provinciale tra fine estate e inizio autunno

Festa del santo patrono, fiera, Mostra della Meccanica agricola e luna park confermati, nonostante il Covid.

Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni nel primo fine settimana di settembre organizzano la maggior parte dei tradizionali eventi per San Chiaffredo, con alcune novità per consentire il rigoroso rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus.

Dopo l’annuncio dell’annullamento della fiera di Vicoforte, Saluzzo rimarrà l’unica grande fiera tradizionale in provincia, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. "E’ quasi tutto confermato – dice l’assessore alle Attività produttive del Comune di Saluzzo Francesca Neberti -. Abbiamo approfondito e studiato le norme anti Covid in vigore, i funzionari e i tecnici del municipio si sono messi al lavoro per alcuni aggiustamenti logistici e abbiamo capito che il nostro classico fine settimana di tarda estate per celebrare San Chiaffredo non sarà stravolto. Con le dovute precauzioni e attenzioni potremo tutti partecipare agli eventi in programma, indossando sempre le mascherine e evitando più possibile assembramenti".

Per le celebrazioni del patrono cittadino sono “saltate” serate musicali, alcuni appuntamenti, i fuochi artificiali del martedì e altri appuntamenti sono stati ridimensionati per consentire il rispetto delle disposizioni anti contagio.

"Siamo orgogliosi di questo risultato – commenta il sindaco Mauro Calderoni - e di poter offrire ai saluzzesi e a tutti quelli che ogni anno raggiungono il nostro territorio la fiera del lunedì, il luna park per i bambini, la Mostra nazionale della Meccanica agricola, che è molto importane per il settore dell’intera provincia e anche del Piemonte, in una città accogliente, ospitale, che resiste e non si piega di fronte ad oggettive difficoltà".

Il programma, in sintesi, sarà al via sabato 5 settembre con l’inaugurazione della 73° edizione della Mostra nazionale della Meccanica agricola nel grande piazzale del Foro boario in via Don Soleri (con conclusione lunedì 7). Domenica 6 e lunedì 7 settembre nelle piazze del centro di Saluzzo ci sarà la grande Fiera di San Chiaffredo con oltre 500 banchi. Gli spazi a disposizione degli ambulanti sono stati ampliati. Commercianti e visitatori dovranno sempre indossare le mascherine. Nelle piazze Cavour e XX settembre, da giovedì 3 a martedì 8 sarà allestito il luna park con giostre e attrazioni.