Peveragno, Enzo Tassone lascia la corsa alle comunali: "Non è finita, continuerò ad ascoltare le voci dei cittadini"

"Per mesi ho cercato di creare un gruppo che rappresentasse un'alternativa unita alla attuale amministrazione, ma ammetto: non ci sono riuscito - prosegue il post di Tassone - . Troppi gli individualismi contro cui mi sono scontrato e con i quali non ho voluto scendere a patti, io che da anni lavoro per il territorio e mai per me stesso; troppe le persone che mi hanno voltato le spalle per dedicarsi alla carriera di qualcuno che probabilmente consideravano più astuto e in odore di vittoria, dopo che per loro avevo speso molto. Lascio la corsa agli altri candidati, augurando ad entrambi buona fortuna e sperando che nei loro intenti vi sia il bene per il paese prima di ogni altra cosa".