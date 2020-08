Elezioni: “Esercizio diritto di voto soggetti diversamente abili”

In vista del Referendum Costituzione e delle Elezioni Comunali per i Comuni di Aisone, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Costigliole Saluzzo, Elva, Morozzo, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana e Vicoforte di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, la S.C. di Medicina Legale dell’ A.S.L. CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a:

1. Elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.);

2. Elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.);

3. Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).

Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi ai seguenti uffici:

MEDICINA LEGALE sede di CUNEO

C.so Francia n. 10 - Tel. 0171/450.489 - 450.471

MEDICINA LEGALE sede di SAVIGLIANO

Via Torino n. 137 (Ex ENEL - Palazzina interno cortile) - Tel. 0172/719.468

MEDICINA LEGALE sede di MONDOVI’

Via Torino n. 2 - Tel. 0174/67.63.85