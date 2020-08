Volley, serie A1 femminile: ufficializzato il calendario del campionato 2020/2021

Ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 13 agosto il calendario del Campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021.

La BOSCA S.BERNARDO CUNEO inizierà la sua corsa in trasferta domenica 20 settembre a Firenze contro Il Bisonte dell’ex Cambi; il primo impegno al Pala UBI Banca è invece programmato per domenica 27 settembre, quando le ‘gatte’ riceveranno la Saugella Monza di un’altra grande ex, Lise Van Hecke. In rapida successione i due derby piemontesi: domenica 11 ottobre nella quarta giornata la BOSCA S.BERNARDO CUNEO ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri (ritorno a Chieri domenica 27 dicembre), e tre giorni dopo sfiderà l’Igor Gorgonzola Novara al Pala Igor (ritorno al Pala UBI Banca domenica 10 gennaio 2021). Le biancorosse osserveranno il turno di riposo all’undicesima giornata e chiuderanno la regular season affrontando la VBC Èpiù Casalmaggiore (andata al Pala Radi di Cremona sabato 21 novembre, ritorno al Pala UBI Banca sabato 27 febbraio 2021). Doppio impegno infrasettimanale contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia (mercoledì 28 ottobre tra le mura amiche, mercoledì 3 febbraio al PalaGeorge di Montichiari).



Le date: la regular season si svilupperà in poco più di cinque mesi, fra il 20 settembre ed il 27 febbraio (data dell’ultima giornata). Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 14 ottobre, mercoledì 28 ottobre, mercoledì 4 novembre, mercoledì 3 febbraio e mercoledì 17 febbraio. Il Campionato di Serie A1 ha 13 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ classificata retrocede in Serie A2. Ai PlayOff Scudetto si qualificano le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season: le prime 4 accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le prime 4 e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La finale, invece, si disputerà al meglio delle cinque gare.



«Stiamo lavorando duramente per farci trovare pronti per l’impegno di Supercoppa Italiana del 29 agosto e per il debutto in campionato a Firenze – ha commentato il direttore sportivo di Cuneo Granda Volley Gino Primasso –. Il calendario ci offre alcune suggestioni, come i due derby piemontesi in successione e il match del 27 dicembre con la trasferta di Chieri, la più vicina: si tratta di sfide dal sapore speciale in cui speriamo di poter contare come in passato sul fondamentale apporto dei nostri tifosi. Siamo un gruppo molto giovane che non si pone limiti e che con un pizzico di sana pazzia potrà dare fastidio a molte squadre».



Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in regular season la BOSCA S.BERNARDO CUNEO, alla sua terza presenza consecutiva nella massima categoria. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.



1ª giornata – (20 settembre 2020 – 29 novembre 2020)

Il Bisonte Firenze – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

2ª giornata – (27 settembre 2020 – 13 dicembre 2020)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Saugella Monza

3ª giornata – (4 ottobre 2020 – 20 dicembre 2020)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

4ª giornata – (11 ottobre 2020 – 27 dicembre 2020)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Reale Mutua Fenera Chieri

5ª giornata – (14 ottobre 2020 – 10 gennaio 2021)

Igor Gorgonzola Novara – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

6ª giornata – (18 ottobre 2020 – 17 gennaio 2021)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Zanetti Bergamo

7ª giornata – (25 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021)

Delta Despar Trentino – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

8ª giornata – (28 ottobre 2020 – 3 febbraio 2021)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Banca Valsabbina Millenium Brescia

9ª giornata – (1 novembre 2020 – 7 febbraio 2021)

Imoco Volley Conegliano - BOSCA S.BERNARDO CUNEO

10ª giornata – (4 novembre 2020 – 14 febbraio 2021)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Savino Del Bene Scandicci

11ª giornata – (8 novembre 2020 – 17 febbraio 2021)

Riposo

12ª giornata – (15 novembre 2020 – 21 febbraio 2021)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Unet E-Work Busto Arsizio

13ª giornata – (21 novembre 2020 – 27 febbraio 2021)

VBC Èpiù Casalmaggiore – BOSCA S.BERNARDO CUNEO



Il calendario completo di tutte le partite di campionato (giornata per giornata) è consultabile sul sito della Lega Pallavolo Serie A Femminile, www.legavolleyfemminile.it.