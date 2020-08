Ondata di maltempo su saluzzese, fossanese e zona di Dogliani: Cia Cuneo fa la conta dei danni

Commenta il direttore provinciale Cia Cuneo Igor Varrone: “Il maltempo continua ad arrecare danni importanti in agricoltura, soprattutto in questa fase di maturazione delle produzioni è un vero contraccolpo per le nostre aziende. I danni ammontano a svariate decine di migliaia di euro, tra operazioni di reimpianto, raccolto perso e raccolto compromesso per le prossime annate. Ci muoveremo al più presto nei confronti della Regione Piemonte per la richiesta di riconoscimento di calamità naturale”.