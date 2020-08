Alta pressione e bel tempo nel weekend di Ferragosto, ma attenzione ai temporali di calore

Continua a insistere un’area di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centrale, con infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota che permette all’instabilità pomeridiana la formazione di temporali di calore, soprattutto sulle zone alpine. Non essendoci correnti dominanti in queste situazioni, è difficile prevedere con precisione dove e quando si formeranno sulle Alpi, e ancora più difficile stabilire se si sposteranno nelle pianure adiacenti, come successo mercoledì 12 agosto, quando un insieme di celle temporalesche molto intense ha provocato danni enormi alla filiera agricola delle zone tra Saluzzo e Savigliano a causa delle forti raffiche di vento e in parte della grandine, sfruttando l’enorme energia disponibile dal riscaldamento diurno.