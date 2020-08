In Duomo a Cuneo l'ultimo saluto a Camilla Bessone: "Ora il cielo ha cinque stelle in più. Resta solo il silenzio di fronte a tanti perché"

In centinaia, a Cuneo, hanno partecipato al funerale di Camilla Bessone, una delle vittime del tragico incidente di Castelmagno.

Tantissimi i giovani presenti, le sue compagne cheerleaders, in divisa e con i palloncini bianchi e viola. Autorità, insegnanti, compagni, parenti e amici della famiglia di Camilla, molto conosciuti; il padre, Luca, era stato per anni amministratore e dirigente della LPM Pallavolo di Mondovì, società in cui gioca la sorella di Camilla, Beatrice. La madre, Laura Lucchino, è titolare del centro Boulegàn di Cuneo.

La funzione è stata celebrata dal vescovo Piero Delbosco. Difficile anche per lui trovare le parole in un momento di così grande dolore e sconcerto: “Che cos'è capitato su quella strada? Ce lo siamo chiesti tutti. E poi il silenzio di fronte a tanti perché. La vita è davvero un mistero. Stavano facendo progetti per il loro futuro come tutti i ragazzi".

"Perché Dio li ha voluti con se così in fretta? Perché Dio permette questo. È una prova per i credenti e non credenti. Mercoledì prossimo ci sarà la festa del santuario di San Magno: pregheremo per questi ragazzi e per i feriti con gli occhi verso quella strada e verso il dolore delle famiglie".

"Dallo sconcerto siano passati al silenzio dentro e fuori da questa cattedrale. Chiediamo a Dio di tenerci pronti dove e quando lui vorrà. Un’occasione per affidarci a lui e darci la vera fede. Nonostante la difficoltà a capire. Questo silenzio è guardare verso il cielo è le stelle. Ora il cielo né ha cinque in più".



Al termine della funzione un lungo applauso e i palloncini lasciati volare in cielo. Lassù, dove sono volati Camilla, Marco, Samuele, Elia e Nicolò.