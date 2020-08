Referendum: scrutatori, comunicazione di disponibilità degli iscritti all'Albo di Bra entro il 28 agosto

In vista del referendum costituzionale confermativo indetto per il 20 e 21 settembre 2020, il Comune di Bra invita tutti i soggetti attualmente già iscritti all’Albo comunale degli scrutatori a segnalare la propria disponibilità per tale consultazione, compilando e sottoscrivendo il modulo pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Elettorale del sito web www.comune.bra.cn.it



Il modello va fatto pervenire, insieme alla copia di un documento di identità valido, all’ufficio Elettorale del Comune di Bra entro e non oltre venerdì 28 agosto 2020, secondo una di queste modalità:



- mail: elettorale@comune.bra.cn.it;



- PEC: comunebra@postecert.it;



- via posta, indirizzata al Comune di Bra, Piazza Caduti per la

libertà 14 (farà fede il timbro postale)



- fax 0172/438240



- di persona, in orario d’ufficio, previa prenotazione telefonica al

numero 0172.438386.



Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio comunale Elettorale al numero 0172.438386 o alla mail elettorale@comune.bra.cn.it.