Non si presenta ad un appuntamento con la cugina e non risponde al telefono: scatta l’allarme a Paesana

Non si presenta ad un appuntamento con una cugina che, in apprensione, allerta i soccorsi.

La storia, a lieto fine fortunatamente, arriva da Paesana. Ieri, è scattato l’allarme, poco dopo le 16. I soccorsi sono confluiti in una palazzina al civico 24 di località Belvedere.

Qui, una donna, all’interno di un appartamento insieme al marito (i coniugi sono originari di Torino), dopo non essersi presentata all’appuntamento con un’amica, non rispondeva al telefono. La cugina ha quindi chiamato i vicini di casa che, dopo aver anche provato a suonare il campanello (senza esito), hanno lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze, il 112.

Sul posto è giunta l’automedica del 118, quattro squadre dei Vigili del fuoco da Barge e Saluzzo e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri.

I pompieri sono entrati nell’appartamento, appurando che la donna stava bene. Semplicemente, non sentiva il cellulare e chi in quegli attimi stava suonando al campanello di casa. L’allarme è quindi rientrato nel giro di poco, per fortuna.