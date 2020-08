Strage di Castelmagno: dopo l'autopsia, martedì Savigliano darà l'ultimo saluto al 24enne Marco Appendino

Martedì, 18 agosto, la chiesa parrocchiale di San Giovanni, a Savigliano, accoglierà la salma di Marco Appendino, il 24enne che ha perso la vita - insieme ad altri cinque giovanissimi, minorenni - nella tragedia di Castelmagno.

Appendino era alla guida del suo Land Rover Defender, con a bordo altri otto amici, quando, in prossimità di una curva a gomito, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento.

Uscito di strada, il Defender è precipitato per un centinaio di metri nel dirupo.

Stamane (14 agosto) è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Appendino, che la Procura della Repubblica di Cuneo, dopo aver aperto un fascicolo affidato al pm Alberto Braghin, ha affidato al medico legale Mario Abrate.

Subito l'esame autoptico, la Magistratura ha disposto il consenso per eseguire i funerali, che verranno officati martedì, alle ore 16. Sempre nella parrocchiale di San Giovanni - a Savigliano - lunedì verrà recitato il Santo Rosario.