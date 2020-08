Al via a Brondello la due giorni della Festa patronale di Maria Vergine Assunta

Prendono il via domani, sabato 15 agosto, gli eventi per la festa patronale di Maria Vergine Assunta, a Brondello.

Alle ore 10.30, Santa Messa con benedizione della statua, sul piazzale della chiesa. Alle ore 14.30, gara a petanque libera a tutti (a sorteggio, escluso categoria A e B), seguita – alle ore 16 – dal “gioco dei tappi a sorpresa”, nel salone polivalente.

La sera, alle 21, apertura della gara a scala 40, e serata spettacolo con l’orchestra “I figli delle stelle”, che continuerà sino a poco prima della mezzanotte, quando verrà anche chiuso il “gioco dei tappi a sorpresa”.

Domenica, 16 agosto, alle ore 9.30, Santa Messa in parrocchia in onore di San Rocco. Alle 14.30 gara a petanque libera a tutti (a sorteggio, escluso categoria A e B), alle 17 distribuzione di panini con salsiccia grigliata (da asporto). Per cena, invece, sempre da asporto, grande grigliata di carne mista a cura di “Punu” Roera (verrà distribuita con precedenza a chi ha prenotato – Info e prenotazioni Anna Maria 347.6636201).

Alle 21, riapertura della gara a scala 40 e, alle 23.45, chiusura della manifestazione. Durante tutto l’arco della due giorni, nel salone polivalente, funzionerà il servizio bar a cura della locale Pro loco.